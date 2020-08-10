財經評論：中美科技爭霸戰　折騰全球無贏家

中美科技戰愈演愈烈，表面上是兩國之爭，實際上非單兩國企業蒙損。中美科技發展脫鈎，全球化產業鏈將斷纜，一直沿用的大市場、大數據、資源共享等基礎頓失。在新的發展模式出現前，全球科技業發展速度將會放慢，市場規模縮減、產值增長未如預期，從而拖累全球經濟增長。可見兩強惡鬥，並不會有贏家！

美國對中國科技業窮追猛打，首先是重點打擊中國科技公司─華為的供應鏈，禁止美企向華為供應零件，相關的「臨時許可證」月內是否獲延長，尚屬未知數。此前美國商務部再出招，指明即使晶片本身不是美國開發設計，但只要外國公司使用了美國晶片製造設備，就必須得到美國政府的許可才可供貨予華為，是要進一步趕絕華為。

華為已表明，九月中後或因「缺芯」而無法製造旗艦手機。有傳剛收到華為18億美元專利許可和解費用的美國晶片供應商高通，正積極游說美國延長臨時許可，免得失去大客。若美國政府說「不」，華為的5G終端設備發展固然受打擊，而高通亦會失去大財路；若美國政府有限度延長許可，相信必會再向華為索取天價專利費用，沒完沒了。

「十四億人口消費市場」是中國反制的王牌，頭號打擊對象自是在華熱銷手機的蘋果公司，有分析指最壞情況或失三成銷售額。美國揚言要「清潔網絡」，而去年蘋果公司涉及應用軟件商店的五千多億美元銷售收入中，近半正是來自中國。一旦中國作出反制，這家市值大得不能倒的科技巨企，處境極不妙，更有拖冧美股之虞！

此外，美國正主導西方盟友拒用中國5G設備，預計中西兩大陣營各有5G標準將成大趨勢。雙軌制下，產業規模難與全球化模式比較，全球供應鏈亦必要來一次大洗牌，協同效益褪色，製造成本上升，企業和消費者皆成受害者。

擺在眼前的事實是，美國不惜殺敵一千、自損八百，也要拖慢中國的5G及人工智能晶片技術等科技領域的發展，以維護其政經利益及霸權地位。大局如是，中國也不能再指望多買美國貨就能緩解困局，也別再存中美合作、共贏互利的遐想，宜設法加快內部改革、全面提升競爭力，並鞏固地緣政治戰略，作好長遠作戰的準備。

全球兩大經濟體互鬥，短期非單兩國科技發展受阻，經濟和民生亦必蒙損；歐洲自顧不暇，新興市場失去龍頭市場增長帶動，發展分散亦難成大器。全球經貿萎縮已成定局，過去發展失衡問題只會加速惡化，滿盤皆輸，只怕難以估底！

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