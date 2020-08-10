未來發展控股發盈警
2020年08月10日 22:39
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未來發展控股(01259)估計，截至2020年6月30日止6個月集團的稅後淨虧損將不會超過1,000萬元人民幣(下同)，而集團於截至2019年6月30日止6個月則錄得稅後淨虧損約7,340萬元，虧損減少主要由於(i)個人護理產品的分部虧損由約3,870萬元大幅減至約80萬元；及(ii)買賣商品業務的分部虧損由約2,460萬元大幅減少至約100萬元所致。
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