五谷磨房發盈警
2020年08月10日 22:41
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五谷磨房(01837)公布，與截至2019年6月30日止期間公司擁有人應佔溢利1.05億元人民幣比較，集團預期截至2020年6月30日止期間將錄得公司擁有人應佔虧損約5,000萬元人民幣。公司擁有人應佔溢利預期下降主要由於2019新型冠狀病毒爆發對集團自2020年農曆新年以來的業務營運有重大影響，及集團位於湖北省之生產基地自2020年農曆新年起已暫停營運一段長時間，對集團截至2020年6月30日止期間的正常生產及出貨造成重大影響；截至2020年6月30日止期間的毛利率較截至2019年6月30日止期間下跌約8.5%。
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