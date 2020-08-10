壹傳媒股價波動　張華峰促監管機構跟進

張氏指出，一間公司的股價短時間內如此波動，當中可能涉及重大風險，有關情況可能會嚴重影響股東利益。

同時，他促請監管機構嚴肅跟進有關問題，以保障股東的知情權和利益。張華峰提醒，股東應留意有關市場風險，作出審慎投資，免招損失。

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