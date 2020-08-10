壹傳媒股價波動 張華峰促監管機構跟進
2020年08月10日 22:53
東網電視更多新聞短片
立法會金融及服務界議員張華峰發稿指，對於壹傳媒(00282)周一午後股價大幅波動，惟該公司未及時發出通告交代股價波動原因，認為上市公司董事局有責任盡快向股東交代。
張氏指出，一間公司的股價短時間內如此波動，當中可能涉及重大風險，有關情況可能會嚴重影響股東利益。
同時，他促請監管機構嚴肅跟進有關問題，以保障股東的知情權和利益。張華峰提醒，股東應留意有關市場風險，作出審慎投資，免招損失。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！