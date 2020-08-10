中國旭陽集團發盈警
2020年08月10日 22:54
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中國旭陽集團(01907)公布，截至2020年6月30日止六個月集團預期淨利潤對比2019年同期的將減少最多60%。集團期內淨利潤減少乃歸因多方面的影響，其中最主要的是因為焦炭產品價格曾於2020年2月至4月份下跌，從而導致其價差收窄。另外，精細化工產品(主要是苯和己內醯胺)的價格受國際原油價格下跌的影響，再加上2019新型冠狀病毒流行對不同行業造成一定的打擊，影響集團精細化工產品之需求。最後，集團的固定資產於期內錄得約5,000萬元人民幣的減值撥備。
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