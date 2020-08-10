SPDR黃金ETF上周五流失資金3月以來最多

資金大量湧入全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)SPDR Gold後，部分投資者「收手」，以致該ETF上周五錄得3.82億美元資金流出，儘管相對於該個規模820億美元的ETF而言只是小數目，但流失的資金仍是3月以來最多。

金價周一(10日)反覆，現貨金曾跌0.79%，至每安士2,019.44美元。

投資公司U.S. Global Investors行政總裁霍爾姆斯表示，金價未來3年可輕易升上4,000美元；但亦有分析指，疫苗進展和十一月美國大選可能扭轉金價走勢。

霍爾姆斯表示，美國以至二十國集團(G20)像聯盟般行動，印鈔數以萬億美元計，央行以零利率印鈔的程度前所未見，又指出當實際利率下跌，金價便會上升，反之亦然，因為在這個情況下，持有沒有利息的黃金的機會成本減少。

不過，BMO財富管理投資策略師Yung-yu Ma指出，有兩大事件可能改變金價走勢，其一是疫苗的進展，可能令現時為金價帶來正面作用的因素改變，其二是美國大選。研究機構Third Bridge Group估計，金價可能於大選跌至1,600美元以下，到明年再展升浪。

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