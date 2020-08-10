地監局建議代理在臨約上加入新冠肺炎條款

地產代理監管局因應近期疫情發展，以及公共衞生的最新情況，為持牌代理擬備了一個臨時買賣協議中的2019冠狀病毒病條款範本。如賣方及/或買方客戶關注2019冠狀病毒病對其物業交易，可能造成影響，代理可在臨時買賣協議中加入該條款。

該條款主要說明，倘在簽署該協議之後及在成交日期或之前，賣方或買方因感染或疑似感染該疾病而被送院，或因該疾病而被扣留、檢疫或隔離。又或政府施加/發出與該疾病相關的限制/命令，要求在香港人士留在室內等，賣方及買方可因應情況延後交易日期或取消有關交易，而買方可獲退回所有已支付的訂金。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020