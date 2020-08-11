鳳凰衛視料虧損9億　擴三倍

事實上，鳳凰衛視曾於五月時公布，旗下於美國上市的非全資附屬鳳凰新媒體今年第一季度業績，亦錄得應佔淨虧損7,952.4萬元人民幣(下同)，去年同期虧損1.19億元。每股美國預託股份(ADS)基本虧損1.09元。

公司該份通告中表示，在新冠肺炎疫情期間許多企業選擇調整營銷策略並減少廣告預算。鳳凰新媒體期內總收入按年下降3.5%至2.74億元，淨廣告收入按年升5.5%至2.27億元。不過，如不計及去年4月1日起納入合併範圍的北京鳳凰天博網絡技術的話，上述總收入及淨廣告收入則分別按年下降24.4%和20.9%。

另外，鳳凰新媒體今年首季付費服務收入按年跌31.9%至4,690萬元。付費內容收入按年跌32%至3,600萬元，下降主因市場現狀和對數碼閱讀行業監管的收緊。遊戲收入更按年大跌95.6%至20萬元，主因是去年十二月公司關停了一些遊戲相關業務。移動增值服務(MVAS)收入按年跌56.6%至340萬元，主因是用戶對內地電信營運商提供的服務需求下降。

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