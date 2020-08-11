利福中國半年純利急插48%

通告顯示，截至今年6月底止半年，該公司收入按年跌19.31%至4.86億元。集團指，新冠肺炎疫情肆虐導致業務廣泛性受損，客流量大跌。旗下上海久光及蘇州久光兩間百貨店均需縮短營業時間或關閉部分店區，導致上半年整體日均客流量分別按年跌42.9%及48.9%。

與此同時，集團於上海租賃物業獨立經營、主打食品及糕餅的「鮮品館」，上半年銷售所得款按年挫25.2%，並錄得負現金流。大連及瀋陽的商用物業仍然空置，並因維修保養而錄負現金流。

導致利福中國中期純利大跌的另一原因，乃聯營公司北人集團為其帶來的應佔溢利淨額(扣除所佔非控股權益)按年銳挫48.68%至6,070萬元。

核數師於業績通告內提出保留意見，指北人集團曾向三家位於中國的公司(債務人)出售汽車，惟對方沒有償還逾期的應付北人集團之帳款而產生違約，而擔保人亦即債務人的最終實質擁有人，亦被河北有關當局扣留。截至今年六月底，利福中國的管理層了解擔保人仍被有關當局扣留，現在對收回債務人欠款的可能性，沒有任何新的資料和進展。

核數師指，管理層迄今無法向其提供有關債務人和擔保人最新財務資訊的充足證據，因此無法獲得必須的充足及適當證據，以就管理層對北人集團於今年6月底就可收回金額及作出的應收帳項全數減值撥備（扣除遞延稅項抵免）作出評估。

劉鑾鴻於業績通告中提到，中國以出口為主的營商環境早已出現困難，中美貿易和政治緊張局勢糾紛轉趨激烈，可對中國就業前景構成不明朗因素，或打擊中國消費者情緒。

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