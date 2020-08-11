東方日報B1：科企恐脫鈎　騰訊續挫半成

市場憂慮微信有機會被Apple從應用程式商店移除，將嚴重打擊iPhone出貨量。左為騰訊主席馬化騰，右為Apple行政總裁庫克。

券商異口同聲齊指，微信美國收入對騰訊財務的影響很小。其中美銀證券稱，微信在美國的用戶絕大多數為中國移民或留學生，不夠總用戶1%，變現率亦低，華府現階段再重手打騰訊的機會小。

花旗則認為，騰訊股價短期難免受壓，惟遊戲儲備強勁、金融科技及雲業務增長有機遇，股價呈弱帶來購入機會。大和則稱，華府攻擊騰訊美國遊戲業務的機會頗低，騰訊增長還是主要靠國內，長遠基本因素仍佳。惟騰訊股價周一仍低開3.32%，尾段沽壓加劇，跌幅曾擴至5.02%，低見501元，收市跌4.83%，收報502元，成交額約247億元。

受累騰訊續挫，恒生指數早段曾瀉258點，低見24,272點；收市跌154點，收報24,377點，單是騰訊就令恒指跌142點。國企指數跌72點，收報9,990點，失守一萬點大關。「港版納指」恒生科技指數跑輸大市，周一挫210點或2.85%，收報7,176點。

「騰訊風暴」正席捲其他板塊，被稱為「地表最強Apple分析師」的天風證券郭明錤估計，萬一Apple把微信自全球應用程式商店都下架，iPhone在中國市場份額勢必大幅萎縮，出貨量恐縮25至30%，iPad、AirPod、iPad、Apple Watch及Mac機則跌15至25%。

如果微信下架僅限於美國，iPhone出貨量則會跌3至6%，上述其他Apple產品則會跌3%以內。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指，中資股下半年會跑贏其他股市，原因是內地疫情控制及經濟活動復甦領先其他地區，而且美元還在下跌，零息環境下股票估值也會被拉高，技術走勢並未轉壞，恒指可望重上25,000至26,000點。摩根資產管理基金經理Oliver Cox則稱，中美爭端並無破壞中資科網股的增長前景，盈利增速比美國的快，因他們處於成長周期的較早期。

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