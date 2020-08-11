東方日報B1：科企恐脫鈎 騰訊續挫半成
2020年08月11日 00:04
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市場憂慮微信有機會被Apple從應用程式商店移除，將嚴重打擊iPhone出貨量。左為騰訊主席馬化騰，右為Apple行政總裁庫克。
中國指標科企騰訊控股(00700)之王牌程式微信被美國狠手封殺，券商派定心丸也未能為投資者定驚，該公司股價周一(10日)續瀉近5%，險些再穿500元關。著名蘋果公司(Apple Inc.)分析師郭明錤則警告，萬一微信被Apple從應用程式商店移除，iPhone出貨量恐瀉最多30%，拖累手機設備股應聲遭洗倉，瑞聲科技(02018)瀉5.63%，為表現最差藍籌。
券商異口同聲齊指，微信美國收入對騰訊財務的影響很小。其中美銀證券稱，微信在美國的用戶絕大多數為中國移民或留學生，不夠總用戶1%，變現率亦低，華府現階段再重手打騰訊的機會小。
花旗則認為，騰訊股價短期難免受壓，惟遊戲儲備強勁、金融科技及雲業務增長有機遇，股價呈弱帶來購入機會。大和則稱，華府攻擊騰訊美國遊戲業務的機會頗低，騰訊增長還是主要靠國內，長遠基本因素仍佳。惟騰訊股價周一仍低開3.32%，尾段沽壓加劇，跌幅曾擴至5.02%，低見501元，收市跌4.83%，收報502元，成交額約247億元。
受累騰訊續挫，恒生指數早段曾瀉258點，低見24,272點；收市跌154點，收報24,377點，單是騰訊就令恒指跌142點。國企指數跌72點，收報9,990點，失守一萬點大關。「港版納指」恒生科技指數跑輸大市，周一挫210點或2.85%，收報7,176點。
「騰訊風暴」正席捲其他板塊，被稱為「地表最強Apple分析師」的天風證券郭明錤估計，萬一Apple把微信自全球應用程式商店都下架，iPhone在中國市場份額勢必大幅萎縮，出貨量恐縮25至30%，iPad、AirPod、iPad、Apple Watch及Mac機則跌15至25%。
如果微信下架僅限於美國，iPhone出貨量則會跌3至6%，上述其他Apple產品則會跌3%以內。
雖然美國總統特朗普理應不會打壓Apple，惟郭明錤仍建議減持Apple概念股，畢竟總統大選臨近。與瑞聲同屬Apple供應商的高偉電子(01415)和比亞迪電子(00285)分別瀉6.51%及7.46%。
瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指，中資股下半年會跑贏其他股市，原因是內地疫情控制及經濟活動復甦領先其他地區，而且美元還在下跌，零息環境下股票估值也會被拉高，技術走勢並未轉壞，恒指可望重上25,000至26,000點。摩根資產管理基金經理Oliver Cox則稱，中美爭端並無破壞中資科網股的增長前景，盈利增速比美國的快，因他們處於成長周期的較早期。
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