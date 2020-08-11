歐股收市做好　德銀升逾3%

2020年08月11日 00:49
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    歐洲股市周一(10日)上漲，英國富時100指數收報6,050點，升18點或0.31%；法國CAC指數收報4,909點，升19點或0.41%；德國DAX指數收報12,687點，升12點或0.1%。
    中國最新經濟數據向好，市場憧憬全球經濟復甦步伐樂觀，歐洲銀行股向好，滙豐倫敦股價收市上漲1.67%；德意志銀行急升3.61%。
    不過，歐洲科技股受壓，主要由於中美關係趨向緊張，投資者入市態度轉向審慎，其中，Deiever Hearo收跌3.28%；SAP公司收跌1.66%。
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