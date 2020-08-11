紐約期金收漲0.6%　美匯指數靠穩

紐約12月期金收報每安士2,039.7美元，升11.7美元或0.6%。美匯指數報93.51，升0.08%。

RJO Futures高級市場分析師Bob Haberkorn表示，美國政府仍在談判新一輪應對疫情刺激措施規模是1萬億美元還是3萬億美元，而美元因此走弱，投資者以此為基礎則買入黃金。

他續說，各國政府仍不停「印銀紙」來應對疫情危機，預期下一步金價可能突破2,090美元。

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