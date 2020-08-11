紐約期油收漲1.7%　布油直撲45美元關

國際油價周一(10日)上漲，紐約9月期油收報每桶41.94美元，升0.72美元或1.75%；布蘭特10月期油收報每桶44.99美元，升0.59美元或1.33%。

投資者觀望美國落實下一輪應對疫情的刺激措施，目前國會尚未就刺激措施規模是1萬億美元還是3萬億美元達成共識。

Again Capital合夥人表示，美國刺激措施對油市表現十分重要，油市需求需要經濟受到刺激才能得到提振。

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