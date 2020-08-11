美股收市：道指升357點　納指偏軟

美國總統特朗普以行政命令「派糖」，美股3大指數周一(10日)個別發展。道指收報27,791點，升357點或1.3%；標指收報3,360點，升9點或0.27%；納指收報10,968點，跌42點或0.39%。

美國確診新冠肺炎例總數超500萬，特朗普上周末繞過國會簽署了旨在擴大抗疫救濟措施的行政命令，但目前尚不清楚特朗普是否具擁有頒布該項行政令的憲法權力。此外，在特朗普繞過國會發布的救助計劃中，各州的財政支持必不可少，而各州是否會實行這一行政令仍是未知數。

美國國會兩黨對救濟措施的重大分歧在於刺激方案的金額，民主黨方案總金額達到3.4萬億美元，其中包括對面臨財政壓力的州和地方政府提供近1萬億美元的援助。

個股方面，券商Wedbush將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由475美元上調至515美元，為華爾街最牛。Apple股價周一收報450.91美元，升1.45%。

疫情重創下，郵輪營運商皇家加勒比上季虧損16.4億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕6.13美元，遠遜預期的蝕4.82美元，股價全日急升9.98%，收報57.31美元。

酒店營運商萬豪國際上季虧損2.34億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕64美仙，差過預期，期內每房間收入暴瀉84%，股價收市升3.57%。

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