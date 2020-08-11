埃利安警告：股市最大的風險是企業破產潮

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)接受外媒訪問時表示，美國股市自新冠肺炎疫情以來的低位已經出現反彈，但他警告最大的風險是企業破產潮。

埃利安指出，市場擁有非常強大的技術性支持，導致市場崩潰的相信不會是中美緊張的關係，也不會是政治分歧，而是企業大規模破產。

他認為，股市自3月低位反彈，主要依靠技術性支持，令股市在疫情及其他不利因素的影響下仍然繼續上漲。不過，埃利安坦言，經濟基本面已經受到疫情重創，如果經濟不能強勁復甦，企業倒閉潮無可避免；而倘若失業問題繼續惡化，即使聯儲局繼續「放水」，也無法扭轉經濟下滑的趨勢。

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