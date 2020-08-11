騰訊音樂上季收入勝預期　股價盤後上漲2%

騰訊音樂公布，於第二季，收入按年增17%至69.3億元人民幣(下同)，好過市場預期的68.7億元；每股盈利0.69元，市場預期為0.69元。騰訊音樂股價於盤後交易時段升2.61%，報16.1美元。

期內，線上音樂付費用戶4,710萬，按季增長10%；社交娛樂付費用戶1,250萬，按季下降2.3%。網上音樂月度每付費用戶平均收益(ARPPU)9.3元，按季下降1.1%；社交娛樂月度ARPPU為125.6元，按季增長13%。

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