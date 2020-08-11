安樂工程出售美國附屬2%股權　涉資1092萬元

美國制裁包括律政司司長鄭若驊在內的11名香港及內地官員。鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程( 01977 )公布，透過其間接全資附屬Anlev (US) LLC，以代價140萬美元(約1,092萬港元)，向Mark Gregorio出售目標公司Transel Elevator & Electric Inc.的2%股權。

Mark Gregorio為持有目標公司29.4%股權的股東。完成交易後，目標公司將不再為公司的附屬。

目標公司為於紐約註冊成立的企業，主要業務為向住宅及商用房地產客戶提供垂直運輸領域的新建設、現代化、維修及保養服務。

於簽立該協議的同時，目標公司、Mark Gregorio及其他現任股東各自簽立修改文件，以修改及補充股東協議的若干條款。根據修改文件，額外優先購買權已授予賣方，致使於買方完成轉讓其於目標公司的任何股份前，買方應先向賣方提供相當於超逾目標公司普通股至少一又三分之一之股數(或其他目標公司的股份數目相當於當時目標公司2%已發行股本)。

公司預期，不會確認來自出售事項之任何收益或虧損，所得款項淨額用於集團的一般營運資金。另基於美國法律顧問的意見，公司已重新評估美國的監管、經營及業務環境，並已與目標公司董事會決定，鑑於中美緊張局勢的最新發展，讓目標公司的當地管理層增加其在目標公司的股權符合目標公司的最佳利益。

安樂工程( 01977 )公布，以代價140萬美元(約1,092萬港元)，向Mark Gregorio出售目標公司Transel Elevator & Electric Inc.的2%股權。

Mark Gregorio為持有目標公司29.4%股權的股東。完成交易後，目標公司將不再為公司的附屬。

目標公司為於紐約註冊成立的企業，主要業務為向住宅及商用房地產客戶提供垂直運輸領域的新建設、現代化、維修及保養服務。

公司指出，基於美國法律顧問的意見，公司已重新評估美國的監管、經營及業務環境，並已與目標公司董事會決定，鑑於中美緊張局勢的最新發展，讓目標公司的當地管理層增加其在目標公司的股權符合目標公司的最佳利益。