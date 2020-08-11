【專家點評】外圍仍穩　港股毋須太悲

港股由上周四開始下跌，當日開市見高位25,201點便即日回落，上周五弱勢明顯，失守10天及20天移動平均線，更一度失守100天線，最低見過24,167點，而高低波幅則超過一千多點。

先睇原因，由於美國總統特朗普以行政命令指，因威脅國家安全為由封殺TikTok及WeChat，並指四十五日後禁止美國個人或企業與TikTok母公司字節跳動，及WeChat母公司騰訊進行任何交易。其中提及的「交易」就可大可少，過了一個周末，投資者已考慮到美國蘋果公司(Apple Inc.)未來或缺少微信而拖累對華銷售，一眾Apple概念股下跌，手機相關股份亦出現調整。

有外電引述美國中央情報局近期的評估結果報道，沒有證據顯示中國政府曾透過TikTok獲取用戶數據，亦有美國官員指，TikTok的威脅較中國電訊設備商華為相對較低，而同樣遭到封殺的微信產生的問題更加有限。不過，有情報官員認為，中情局的評估結果並不代表TikTok是完全安全。字節跳動及騰訊的前景暫時是極不明朗。

再者，被稱為「最強Apple分析師」的郭明錤發表最新報告指，美國封殺騰訊旗下的微信將衝擊Apple在華銷售。由於Apple曾經因應印度政府要求，從應用程式商店上移除微信，因此是次封殺可能迫使Apple在應用程式商店移除微信，或因此導致在華iPhone出貨量最多倒退25至30%，而AirPods、iPad、 Apple Watch與Mac出貨量則下調15至25%。

還記得，在中美貿易戰期間涉及科技產品，Apple曾成為潛在的受害者，貿易問題大大增加其成本及繼續在中國生產產品及銷售的可能性，投資界一度擔心Apple會玩完，結果特朗普保住了Apple，關稅上給予方便。但今次特朗普會再拯救Apple嗎？

未知特朗普曾否考慮到封殺WeChat對Apple的影響，不過，將此連接今個周五中美雙方貿易視像會議，四十五日後的時間安排，或許是特朗普營造今次見面的姿態。先重溫一下，近期幾次有關貿易問題上，中美雙方都是和氣收場，氣氛融洽。問題是，今次有「封殺事件」加上「美國制裁中國及香港官員」的政治問題在前，雙方會否公私分明地看待事情？事實上，特朗普有權收回行政命令，為事情迅即滅火，事情可以有一百八十度的改變。

儘管香港股市不濟，可留意外圍，不論恐慌指數、避險資產包括金價、債息亦未見有異動，似乎國際投資者這刻並沒有擔心，只是港股獨憔悴。的確，騰訊受消息影響，周一單日跌近5%，拖累恒指跌逾140點。惟在其他重磅股支持下，恒指守穩100天線水平，跌幅僅0.63%，暫時走勢未很差。再者，恒指由4月開始，經常出現大起大落，區間走勢上落也有幾千點波幅，只要外圍股市並未出現大幅走資，港股方面暫時可審慎地觀望。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為香港證監會持牌人士，並未持有以上股份)

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