康方生物治療晚期實體瘤藥物獲頒中國臨床試驗批件

AK112是公司繼雙抗PD-1/CTLA-4(AK104)之後第二款全球首創並進入臨床開發階段的雙特異性抗體藥物，已經於2019年10月在澳洲開展一期臨床研究。近來PD-1/PD-L1抗體與VEGF阻斷劑的聯合療法頻繁在包括肺癌、腎癌和肝癌等多種腫瘤適應症中顯示出強大的療效，甚至獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准。這預示針對PD-1/PD-L1和VEGF雙靶點的雙特異性抗體將有可能有較高的成功概率。

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