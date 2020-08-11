【專家點評】梁冠業：料騰訊主宰本周港股市況

我們預計8月份大市在中美關係消息及疫情走勢等因素主導下，將大致維持上落格局。除了以上提到的事項外，我們認為投資者亦可留意：1)中期業績陸續公布，可從個別績優股份尋寶；2)8月份是傳統手機設備板塊炒作時間，迎接第4季度手機生產和銷售旺季。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為證監會持牌人士，並沒有持有

有關股份)

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