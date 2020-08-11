【專家點評】梁冠業：料騰訊主宰本周港股市況
2020年08月11日 07:30
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總結上星期，受中美緊張關係升溫以及滙豐控股(00005)中期業績令市場失望所影響，恒指於24,167至25,201點波動，高低波幅達到1,033點，但在本地疫情稍為好轉和美股持續偏強帶動下，全周僅跌63點或0.2%。
本周方面，我們預計大市氣氛將由騰訊控股(00700)主導。首先，市場將繼續關注中美糾紛對公司所構成的影響。從上周五公司股價的大幅波動顯示投資者對於美方對微信的抵制是有顧慮，但低位亦明顯有資金承接。因此，事態發展對股價表現將有較直接影響。此外，公司將於本周三公布第2季及中期業績。以公司第1季度於疫情下交出亮麗和高於市場預期的業績，我們預期第2季度業績在手遊業務增長帶動下可值得憧憬。
另外，恒指公司將於本周五公布季檢結果。阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)、小米集團(01810)均被市場憧憬可以「染藍」，新經濟股份預計會續有資金追捧。但基於以往觀察，恒指公司一般偏向保守，所以儘管符合市值和交易量要求，我們預期不會一下子把這3家公司同時納入，較大可能性是先把一家納入作為試金石。
我們預計8月份大市在中美關係消息及疫情走勢等因素主導下，將大致維持上落格局。除了以上提到的事項外，我們認為投資者亦可留意：1)中期業績陸續公布，可從個別績優股份尋寶；2)8月份是傳統手機設備板塊炒作時間，迎接第4季度手機生產和銷售旺季。
海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為證監會持牌人士，並沒有持有
有關股份)
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