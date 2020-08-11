【專家點評】6月保費收入改善　產品升級聚焦價值增長

內地銀保監會披露，2020年1至6月保費收入穩健增長，健康險增速表現亮麗，保險行業累計實現原保費收入約為2.72萬億元人民幣，按年增長6.46%，增速較前5個月進一步改善。其中，壽險保費達到1.56萬億元人民幣，按年增長3.94%；健康險保費4,759.69億元人民幣，按年增長19.71%；意外險保費600.17億元人民幣，按年減少6.37%；產險保費6,207.46億元人民幣，按年增長5.34%。

從單月保費數據看來，保險行業保費按年持續增長，按月明顯改善。2020年6月，保險行業實現原保費收入4,122.44億元人民幣，按年增長11.93%，延續4至5月以來快速增長的態勢，按月增長29.74%，較5月份顯著改善。各類險種保費按年、按月均出現不同程度的增長。單是2020年6月，壽險業務實現保費收入1,984.30億元人民幣，按年增長11.79%，按月增長36.68%；意外險業務實現保費收入110.77億元人民幣，按年增長1.62%，按月增長16.37%；產險業務實現保費收入1,194.48億元人民幣，按年增長9.79%，按月增長19.84%。

保險行業資產規模穩健增長，固定收益類及權益類資產配置比重有所增加。截至2020年6月，保險行業總資產達到21.98萬億元人民幣，較年初增長6.88%；淨資產2.57萬億元人民幣，較年初增長3.47%；資金運用餘額20.13萬億元人民幣，較年初增長8.63%。隨着市場行情與政策環境變化，保險行業資產配置結構不斷調整。截至2020年6月底為止，固定收益類資產配置比例為48.62%，較年初增加0.44%；權益類資產配置比例13.33%，較年初增長0.18%，其他類型投資比例38.05%，較年初減少0.62%。

受產品升級及代理人員增加帶動銷售影響，上市險企6月單月保費按年持續增長，按月上漲幅度較大。2020年6月，5家上市險企累計實現原保費收入2,282.01億元人民幣，按年增長7.52%，增速較有放慢，按月增幅31.99%，遠超過5月單月保費表現。其中，壽險保費收入1,453.03億元人民幣，按年增長5.65%，按月長42.76%；產險保費收入828.97億元人民幣，按年增長10.98%，按月增長16.56%。單從上市險企看來，5家上市險企單月保費按月均有增長，2020年6月，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險和中國人保保費按年分別增長7.90%、2.83%、3.91%、25.92%及9.65%，按月增長分別為1.50%、80.01%、36.90%、71.42%及26.95%。

2020年第2季度以來，上市險企聚焦於保障型產品銷售及升級，加上代理人員活動的開展，持續助力保費增長及價值復修。中國平安推出守護百分百產品，兼顧滿期給付與終身保障，性價比突出；中國人壽升級康寧系列，上綫康寧保A/B款，組合保障責任覆蓋120種重大疾病，保障與賠付各具特色，靈活度高；中國太保升級金福人生，覆蓋105種重病，55種輕症，並對成人失能及10種老年人高特定重疾額外給付。

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