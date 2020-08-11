【市前重點睇】道指升357點 期油漲逾1%
2020年08月11日 07:52
東網電視更多新聞短片
●美匯指數升至93.58，離岸人民幣(CNH)見6.9617，港匯報7.7502，美元兌日圓處106.01，歐元升上1.1742，英鎊漲至1.3075。金價企2,029美元。布油升至44.99美元，紐油升穿42美元。道指期貨偏軟。
●道指收報27,791點，升357點或1.3%；標指收報3,360點，升9點或0.27%；納指收報10,968點，跌42點或0.39%。 https://bit.ly/3fOVOho
-騰訊音樂公布，第二季收入按年增17%至69.3億元人民幣，好過市場預期的68.7億元。股價於市後交易時段升逾2%。
●著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安表示，美國股市自新冠肺炎疫情以來的低位已經出現反彈，但他警告最大的風險是企業破產潮。 https://bit.ly/2Y4oqNV
●美國國會兩黨對救濟措施的重大分歧在於刺激方案的金額，民主黨方案總金額達到3.4萬億美元，其中包括對面臨財政壓力的州和地方政府提供近1萬億美元的援助。
●港股ADR指數收報24,484點，升107點或0.44%。
●即月恒生指數夜期收報24,512點，升106點，高水135點，成交14,569張。
●紐約9月期油收報每桶41.94美元，升0.72美元或1.75%；布蘭特10月期油收報每桶44.99美元，升0.59美元或1.33%。
●紐約12月期金收報每安士2,039.7美元，升11.7美元或0.6%。
●英國富時100指數收報6,050點，升18點或0.31%；法國CAC指數收報4,909點，升19點或0.41%；德國DAX指數收報12,687點，升12點或0.1%。 https://bit.ly/3afl9Qz
●地監局建議代理在臨約上加入新冠肺炎條款。
●鳳凰衛視料虧損9億，擴三倍。
●利福中國半年純利急插48%。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！