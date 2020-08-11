【市前重點睇】道指升357點　期油漲逾1%

●美匯指數升至93.58，離岸人民幣(CNH)見6.9617，港匯報7.7502，美元兌日圓處106.01，歐元升上1.1742，英鎊漲至1.3075。金價企2,029美元。布油升至44.99美元，紐油升穿42美元。道指期貨偏軟。

-騰訊音樂公布，第二季收入按年增17%至69.3億元人民幣，好過市場預期的68.7億元。股價於市後交易時段升逾2%。

●美國國會兩黨對救濟措施的重大分歧在於刺激方案的金額，民主黨方案總金額達到3.4萬億美元，其中包括對面臨財政壓力的州和地方政府提供近1萬億美元的援助。

●港股ADR指數收報24,484點，升107點或0.44%。

●即月恒生指數夜期收報24,512點，升106點，高水135點，成交14,569張。

●紐約9月期油收報每桶41.94美元，升0.72美元或1.75%；布蘭特10月期油收報每桶44.99美元，升0.59美元或1.33%。

●紐約12月期金收報每安士2,039.7美元，升11.7美元或0.6%。

●地監局建議代理在臨約上加入新冠肺炎條款。

●鳳凰衛視料虧損9億，擴三倍。

●利福中國半年純利急插48%。

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