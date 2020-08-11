【股民熱話】中美角力升級　香港金融業好閉翳！

美國財政部對中港11名官員作出制裁，唔少股民議論紛紛，有指相關官員冇喺美國有咩資產就影響唔大，以為美國只係擺姿態多於實際；但亦有了解美國財政部制裁係咩一回事的醒目股民指出，今次制裁案例一開，香港金融業後患無窮！

如無意外，正如美國國務卿蓬佩奧所言，美國的制裁還會陸續有來。一般估計，繼首份制裁中港官員名單公布後，美國下一行動將在60日內(即10月7日前)公布被制裁者進行重大交易的外國金融機構名單。香港既是國際金融中心，百事皆離不開金融，相信最終會有金融機構，如銀行、保險機構等受到牽連。作為客人，無論個人抑或企業，都不大願意與政治風險沾上任何關係，屆時會如何看待受影響的金融機構，漣漪會有多大，這些未知數，無疑會令香港整體金融業風險急升。

事實上，香港金融機構缺乏處理相關政治風險的經驗，過去行業所沿用的信貸審批盡職審查標準，可能不再合用。在事情發展未穩定前，大家都在摸索新的「遊戲規則」，當遇到敏感的人和事，相信業界都會傾向採取一刀切的做法拒諸門外，以防捲入政治漩渦。即使是中資銀行，其美國分行亦可能會遭美國找麻煩。咁搞法，先別論相關被制裁人士或機構影響有多大，全球各地對於與香港的金融往來都會分外小心，以防會踩中地雷而被「株連」。如是者，對香港金融業，豈不是一場災難？

且別忘記，不少香港上市公司都借落不少美元貸款，新股招股活動亦涉及不少港美匯資兌換，若然美國下一步係限制部分香港金融機構交易使用美元的話，相關的影響不容低估。雖然限制相關港企使用美元之舉，亦會對美國有傷害，但在美國總統大選前，不排除特朗普會無所不用其極，核選項還是不能完全排除。

畢竟如今美元仍是世界金融的核心，香港金融如今尤被美國劍指心臟要害，國際化金融中心正受到前所未有的挑戰。到底如何解困，只有寄望中國當局有何「法寶」，可助香港轉危為安！

見到昨日(10日)港股表現還算「老定」，只是後市仍然十分之不明朗。若然股民心有不安，選擇離場觀望可以理解。若然睇好中資力量能穩定香港資產價格和經濟大局，繼續押注科技股，唔係冇得博，但肯定係風高浪急，要做好「Double or Nothing」的心理準備，祝君好運！

東網財經專欄作者 帥哥

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