【全球攬炒】新加坡次季GDP終值按季縮42.9%　降全年預測

新加坡第二季國內生產總值(GDP)以年率計终值按季收縮42.9%，預期縮43%，初值跌41.2%；按年收縮13.2%，初值縮12.6%。

由於新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，新加坡今年經濟衰退將較早前預期的更為嚴重。新加坡貿易和工業部之前估計今年經濟將收縮介乎4%至7%，然而，最新預測將擴大收縮至5%至7%。為阻止疫情蔓延，新加坡在4月7日至6月1日期間實行嚴格的封城措施，所有非必要企業暫停營業，令經濟活動陷入停頓。

貿工部表示，全球經濟放緩可能加劇金融體系的壓力，而金融壓力可能加劇全球經濟衰退。在接下來的幾個季度中，疫情形勢將如何演變，以及全球和該國經濟的復甦軌迹，仍然存在很大的不確定性。疲弱的外部經濟環境將繼續對新加坡的一些外向型行業構成拖累，例如運輸、倉儲和批發貿易。由於疫情持續肆虐，預期重新開放國際邊境的時間將比預期更加緩慢，可能會影響旅遊業前景，例如住宿、旅行社及航空旅行業等。

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