【專家點評】古勝：長城汽車別高追　宜候低吸

面對美國制裁中港官員，港股依然靠穩，尋日下試24,200點的支持位後，最終只係微跌154點收報24,377點，成交金額1,352億元。香港股市好似中咗定身咒咁，短線可以保持定過抬油，中長線仲得唔得？咁就要視乎美國會否繼續出手制裁。照目前情況嚟睇，中美兩國惡鬥，香港呢條池魚勢必遭殃，相信制裁會陸續有來。不過，中資仍然需要在港集資，所以港股仍有維穩力量，應該暫時唔會玩完，但向上嘅動力亦不大。

先睇大行對其評價，美銀證券指，長城汽車基本面正面，貨車市佔率在增長中，政策利好其需求；而新平台的推出有助加快新型號上市和節省成本。美銀上調其2020至22年銷售2%、3%及1%，純利上調1%、9%及9%，目標價升至10.2元，維持「買入」評級。

睇其走勢，該股7月於4.86元起動，以昨日收市價8.24元計，期內升幅近7成，惟近日9 RSI出現熊背馳，略為有啲高處不勝寒，建議缸邊友畀啲耐性，等待候低吸機會，可於7蚊邊即250周線落第一注。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020