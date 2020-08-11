亞洲股市：日股復市漲逾200點 韓澳股向好

亞洲主要股市上升，日本假後復市向好，日經225指數高開175點或0.7%，報22,505點，其後升幅擴大至212點或0.9%，至22,542點。

南韓首爾綜合指數高開9點或0.4%，報2,396點，之後升至2,408點，升22點或0.9%。

澳股靠穩，最多升33點或0.5%，報6,280點。

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