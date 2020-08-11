中教控股折讓7.7%配股 淨籌逾20億元
2020年08月11日 08:25
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中教控股(00839)公布，以先舊後新方式配售1.3億股股份，佔擴大後已發行股本6.05%，每股作價15.5港元，較8月10日收市價16.8元折讓7.7%，集資淨額20.02億元，擬用作潛在以及已公布之收購項目，和擴充及發展集團現有及新校舍。
緊隨配售及認購完成，控股股東謝可滔及于果於公司的持股量，將由約74.24%下降至約69.76%。公司及控股股東均有90日禁售承諾。
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