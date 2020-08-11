【專家點評】陳蓓敏：「日本城」母企具抗疫概念

為求爭取選票連任，特朗普懶理國會審議，就通過新一輪紓困方案，在周末期間，簽署行政命令，延長失業緩助金，且承諾若連任，將繼續延長發放失業救濟金。美國疫情病案已增至逾5百萬宗，抗疾無效，特朗普選情已見窮途末路，強行掙扎。退出世衞，卻又要求世衞順其意改革，令其德、法盟友極度不滿。道指現水平與年初28,800點水平，尚差1,400點，總統選舉前，料見該水平，與總統胸有成竹的疫苗宣布時間，正好互相配合演繹。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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