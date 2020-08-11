【專家點評】陳蓓敏：「日本城」母企具抗疫概念
2020年08月11日 08:30
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為求爭取選票連任，特朗普懶理國會審議，就通過新一輪紓困方案，在周末期間，簽署行政命令，延長失業緩助金，且承諾若連任，將繼續延長發放失業救濟金。美國疫情病案已增至逾5百萬宗，抗疾無效，特朗普選情已見窮途末路，強行掙扎。退出世衞，卻又要求世衞順其意改革，令其德、法盟友極度不滿。道指現水平與年初28,800點水平，尚差1,400點，總統選舉前，料見該水平，與總統胸有成竹的疫苗宣布時間，正好互相配合演繹。
全國人大常委會四日會議，昨日開幕。人民銀行行長易綱表示，中國經濟下半年延續復甦勢頭，全年可達正增長。國內股市微升。恒指昨日最低曾抵24,167點後反彈，收報24,400點水平，仍處於牛皮待變局面。權重股表現不俗，金融板塊喘定。市場等待股王騰訊(00700)業績，估計有2成增長。
國際家居零售(01373)利潤增加26.8%至1.51億元，收入按年上升8.2%至25.42億元。新冠疫情無疑打擊零售氣氛，幸集團策略以線上配合線下營銷，並大力推銷生活必須品，逆市生意佳。公司拓闊產品組合，設立口罩工場，建立自家品牌「SMILE 365」口罩，同為本港抗疫出力。而新加坡業務扭虧，或可增加收入來源。5年股息穩定上升，末期息派每股11仙，建議候低吸納，向上阻力位2.68元，止蝕位為2.07元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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