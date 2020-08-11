【專家點評】陳正犖：宏觀數據續改善　利好部署追落後

全球製造業採購經理指數穩步復甦，美國供應管理協會製造業指數從6月的52.6升至7月的54.2，是16個月高位。中國財新採購經理指數攀升至9年高點的52.8。歐洲製造業採購經理人指數則18個月來首次進入擴張領域，反彈至51.8。再仔細看美國的就業市場狀況，8月1日當周首次申領失業救濟金人數降至119萬，是今次影響美國經濟和就業危機以來的最低水平。7月非農業就業職位增加176.3萬份，連續第3個月高於市場預期，失業率降至10.2%，亦低於市場預期的10.6%。

近期環球經濟數據令人鼓舞，市場之前已對公眾健康危機再次爆發有所預期，暫時帶來的衝擊可能會弱於第一次。隨着經濟慢慢收復失地，在整體資產配置層面，我們繼續建議大家可考慮為經濟復甦作部署，例如過往在新經濟周期開始初期，美國中小型股份明顯跑贏大型股，雖然目前大型企業的行業屬性以及資產負債表質素更具優勢，我們仍預計美國中小企業股票或追落後。隨着環球經濟逐步走出危機，中小型股將會吸引更多配置。傳統周期股情況亦類似，往績亦顯示，自1987年以來，包括經濟衰退時期，當美國ISM製造業指數見底後1年內，美國金融股平均反彈約3成，原材料、工業及非必須消費品行業股份則反彈逾20%，筆者不是指歷史一定重演，只是希望大家參考經濟復甦初期，股票組合配置更廣泛或有意想不到的驚喜。

在新興亞洲市場，中國股市尤其是科技和互聯網行業的股票，近幾個月大幅上升，近期可能有所整固，但我們對亞洲消費、科技和醫療保健依然長期看好。我們仍偏好全球房地產投資訊託基金，作為特別主題配置，不僅有一定的增長前景，也可帶來具有吸引力的股息收入，類似股市當中的債券工具。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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