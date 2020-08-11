港股飆逾500點　逼近兩萬五關　騰訊彈近5%

港股高開近300點後升幅擴大，恒生指數飆568點，高見24,945點，暫維持逾500點升幅。國企指數漲逾200點；恒生科技指數升逾80點，主板成交約360億港元。

明日公布業績的騰訊顯著反彈，最多升4.8%，高見526元，已貢獻恒指逾120點升幅。其他大型科技股都做好，阿里巴巴、美團點評及小米集團升1%至1.3%。

其他重磅藍籌合力撐市，滙豐控股再升3%，重上34元；中國移動升3.1%；友邦保險、中國平安及建設銀行升約2%。油價升逾1%；中國海洋石油及中國石油升2.8%及2.2%。

然而，一眾「本地薑」升幅跑輸大市，港鐵升0.2%；新鴻基地產、恒基地產、新世界發展、長實、領展及中華煤氣升0.9%至1.3%。

【09:20】騰訊彈近2% 滙豐做好

港股開市做好，恒生指數升284點或1.17%，報24,662點；國企指數高開96點或0.96%，報10,086點；恒生科技指數升40點或0.57%，報7,217點。

幾隻重磅藍籌領漲，騰訊反彈1.8%，開市報511港元；中國移動升2.1%；滙豐控股升1.6%；建設銀行升1.4%；友邦保險升1.3%，合共貢獻恒指164點。

大型科技股個別發展，美團點評及小米集團齊高開0.9%；阿里巴巴偏軟，開市跌0.1%。中芯國際跌1.4%；瑞聲科技跌0.5%，是表現最差藍籌。

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