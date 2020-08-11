A股快報：三大指數向好 鋼鐵及水泥股穩升

內地股市普遍上升，滬綜指輕微高開0.2點或0.01%，報3,379點；深成指高開10點或0.08%，至13,668點；創業板指數高開4點或0.18%，至2,740點。

板塊方面，次新股領升1.5%，鋼鐵、釀酒及水泥股升0.3%至0.4%，地產股靠穩；而金融、生物製藥及有色金屬股跌0.2%至0.4%，飛機製造股跌0.8%，船舶製造股領跌1.4%。

招商証券跌1.5%。公司指，與螞蟻集團有產品和技術交流等合作，主要包括mPaaS移動開發框架項目及Oceanbase項目。

西水股份跌停板。其子公司天安財險所持11筆新時代信託產品存重大減值迹象。

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