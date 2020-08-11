日本6月經常帳盈餘創逾5年新低　出口挫25%

日本財務省公布，6月份經常帳盈餘為1,675億日圓，按年減少86.6%，是2015年1月以來最小的月度盈餘，但仍高過市場原預期的1,326億日圓。經常帳盈餘大跌，主要由於出口大幅下降，突顯新冠肺炎疫情對外部需求的沉重打擊。

期內出口按年跌25.7%，主要由於對美國的汽車和汽車零件出口下跌，但降幅略小於5月份的28.9%。進口按年下降14.4%，貿易逆差擴大至1,577億日圓。

數據顯示，疫情導致6月訪日外國遊客數量按年暴跌99.9%，使旅遊項目出現1,577億日圓逆差。

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