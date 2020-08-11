中國經濟：海關總署促進加工貿易內銷

中國海關總署署長倪岳峰稱，上半年內地外貿整體表現可說好於市場普遍預期，特別是6月進出口均實現正增長，且市場份額變大，首4個月出口份額按年增加0.1個百分點，隨着全面復工復產達產，此比例或會進一步提升。

倪表示，一直以來，加工貿易都以「兩頭在外」為主要形態，內銷比例相對較少。今年上半年加工貿易內銷貨值佔加工貿易進口貨值的比重僅12%，與內地龐大的加工產能和市場規模相比仍有較大提升空間。出口轉內銷不會對外貿數據產生實質性影響，該署將繼續大力促進加工貿易內銷，支持加工貿易企業打通，並統籌用好國內國際兩個市場。

他指出，近年海關總署大力推進改善口岸營商環境，原有的86種監管證件，精簡至44種，今年6月進口、出口整體通關時間較2017年減少59.3%及81.5%，通關成本明顯降低；未來將深入推進「提前申報」、「兩步申報」，企業在貨物到港前就可辦理通關手續，只需簡要申報9個必須項即可提貨，其他信息可事後補充申報。

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