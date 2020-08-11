中汽協：7月汽車產量按年增長兩成　銷量升16%

中汽協數據顯示，7月份中國汽車產量220.1萬輛，按年增長21.9%，汽車銷量按年增長16.4%，乘用車銷量按年增長8.5%。月內，中國新能源汽車產量10萬輛，按年增長15.6%。新能源汽車銷量按年增長19.3％。

中汽協副總工程師許海東表示，新能源汽車在今年後幾個月會保持相對穩定的增長，預計今年國內新能源汽車市場銷量為110萬輛。

另外，7月中國動力電池產量共計6.1GWh，按年增長6.4%，按月增長13.8%。其中三元電池產量3.3GWh，佔總產量53.8%，同比下降23.1%，環比增長4%；磷酸鐵鋰電池產量2.8GWh，佔總產量45.6%，同比增長97.8%，環比增長27.2%。

2020年1至6月，汽車工業重點企業(集團)各主要經濟指標仍呈現下降，降幅比1至5月繼續收窄。中汽協根據海關總署編輯的數據顯示，1至6月，汽車商品進口金額排名前十位國家依次是：日本、德國、美國、斯洛伐克、英國、泰國、瑞典、墨西哥、南韓和奧地利，與上年同期相比，泰國進口金額繼續呈快速增長，其他國家均呈下降。上半年，上述十國汽車商品累計進口金額288.47億美元，佔全部汽車商品進口總額的88.88%。

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