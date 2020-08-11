中國經濟：深圳推進智能網聯汽車應用示範

內地媒體報道，深圳市交通運輸局、市發改委等聯合印發的《深圳市關於推進智能網聯汽車應用示範的指導意見》正式實施。

深圳將採用定點定線的形式在細分領域先行開展智能網聯汽車應用示範，包括載人、城市環衞作業和載貨及其他專項作業應用示範。在前期開放124公里道路進行測試的基礎上，深圳將由點及面逐步開放更多更複雜道路環境，開展多場景多模式示範應用，逐步實現深圳智能網聯汽車技術落地及商業化營運。

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