黎智英涉違反國安法被通宵扣查　壹傳媒股價連日異動

港區國安法實施超過1個月，警方國安處周一(10日)拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層以及另外3人，涉勾結外國勢力，違反國安法，或串謀詐騙等罪。國安處昨深夜表示，所有被捕人現正被扣留調查，警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

黎智英昨晨9時40分遭鎖上手銬，帶離住所。警方之後派員分批到壹傳媒大樓、黎智英次子經營的食肆「四季常餐」及「YakiniKuu」搜證，並押解黎返回壹傳媒的辦公室協助調查，之後押黎返旺角警署。而壹傳媒行政總裁張劍虹亦被鎖上手銬押返其辦公室助查。壹傳媒大樓於下午約2時半解封，搜查行動歷時近5小時，警方檢走約25箱證物。

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