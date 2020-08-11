中國經濟：中金料CPI增速第四季明顯回落

內地媒體引述中金公司發文稱，考慮到去年中國消費物價指數(CPI)的走勢、以及往年的季節性，CPI按年增速可能在第三季大致平穩；第四季明顯回落。

該文指，從歷史上來看，食品CPI持續走高可能對居民非食品消費形成一定壓制、對低收入群體的影響可能尤為明顯。結合非食品通脹的弱勢來看，居民的服務消費支出回升仍然較為緩慢，過剩儲蓄的壓力仍然存在。財政擴張逐步落地將成為消化過剩儲蓄的主要着力點，基建投資增速可能持續較高、工業生產者出廠價格指數(PPI)可能繼續回升。

中國統計局周一(10日)公布，7月份CPI按年增長2.7%，高過預期升2.6%，前值升2.5%；按月升0.6%。

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