【全球攬炒】穆迪料3年內美國市政部門將面臨疫情後遺症

評級機構穆迪預期，兩到三年內，美國市政部門仍將面臨新冠肺炎疫情的後遺症，主要是收入下降。

穆迪指出，近年來美國對社會問題的高度敏感性增加了通過削減支出來縮小預算缺口的政治障礙。美國州和地方政府的稅收將需要數年時間才能從經濟低迷中復甦。

此外，穆迪認為，由於就業和消費需要較長時間才能復甦，美國市政收入將在數年內低於疫情前的水平。

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