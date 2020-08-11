人民幣匯改五周年：貶值無礙市場化進展

中國2015年8月11日允許人民幣突然貶值，並推進匯率形成機制改革。時隔5年，人民幣兌美元雙邊匯率貶值逾10%，對一籃子貨幣均貶值逾12%，但匯率市場化取得長足進展。

財經傳媒彭博報道，2019年8月人民幣兌美元匯改後首次跌破7元的心理關口，今年新冠肺炎疫情爆發後亦再度出現跌破7算，但市場不再將整數位視為人民幣的信心防線，即期匯率和結售匯市場也難覓2015年貶值壓力剛開始釋放時的恐慌情緒。

中國外匯市場的重要變化還有外儲規模持續穩定，匯率從單邊走勢變為更多雙向波動、人民幣跨境使用增加等。隨着市場主體不再一致性看升或看貶，實體企業匯率對沖增加，央行入市干預接近消失，投機交易佔比增加提升市場流動性，亦令匯率對於風險情緒變化更加敏感，在這些方面人民幣與成熟市場貨幣的差距正在縮小。

不過，市場參與者仍期待，人民幣匯率市場化走向深入，如擴大資本帳戶開放、減少逆周期限制措施、增加對沖工具等，令匯率對市場供求的反映更加真實，並讓人民幣得到更廣泛的信任，從而提升其國際地位。

隨着人民幣外匯市場參與主體的多元化和銀行自營交易的增加，人民幣匯率不再只是進出口貿易和央行所左右，企業、銀行、中國人民銀行和境外機構的多方博弈下，人民幣外匯市場形成新的均衡；而人行退出常態干預，同時保留中間價逆周期因子、遠期購匯準備金等逆周期調控措施。

報道引述東方匯理首席中國經濟學家Dariusz Kowalczyk稱，中國外匯市場最大的變化是人行減少對外匯市場的直接參與，而轉向依靠市場力量來驅動匯率，儘管人行仍然通過中間價政策和偶爾的口頭干預來嚴格管理匯率。

法國巴黎銀行外匯與本地市場策略主管季天鶴表示，當前人民幣匯率的波動率和日內、日間的波動都在增加，匯率能夠反映基本面和情緒，也能對沖宏觀面的變化，實現「穩定器」的作用。此外，人行管理方式已不再改變匯率升貶值方向，而只是控制升貶值的節奏，同樣是貶值，現在是陰跌，而不會暴跌，這樣對市場的衝擊更小。他認為，下一個5年，中國應該着力解決的是擴大市場參與者，讓各類金融機構更多參與，順應市場需求，就像境內市場參與者可以自由交易黃金，從而不再有非法炒金一樣。

AxiCorp首席全球策略師Stephen Innes指出，人行需完全放開人民幣匯率，使其自由浮動，否則人民幣將永遠沒有機會真正被市場確認是對沖債券風險的可行貨幣。若人行繼續通過逆周期措施管理貨幣，哪怕是有利於風險偏好的，這樣做的結果也是負面的，因這樣一來人民幣匯率就無法準確反映出債券市場的風險溢價。

人民幣的國際化進程在2015年之後一度出現逆轉，當時因資本流出壓力過大，人行推出一系列逆周期政策控制資金流出，但隨着市場適應了匯率雙向波動，且中國居民海外配置資產的增加告一段落，疊加疫情的影響，目前資金流出的壓力已明顯緩解。隨着人民幣跨境使用穩步增加，且人民幣的國際地位逐漸提升，人民幣跨境結算等部分國際化指標創出歷史新高。

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