聯儲局助攻！美國垃圾債掀升勢　高收益不再

聯儲局購債激勵下，評級最低的美國垃圾債券(高收益債)掀起漲勢，並在周一(10日)締造新紀錄。鋁包裝製造商Ball Corporation(美股：BLL)發行10年期債券，票面利率不到3%，為美國債信為垃圾等級的企業寫下融資成本史上最低紀錄。

知情人士透露，Ball發行的10年期債券票面利率為2.875%，是五年期以上垃圾債有史以來最低利率。Ball募資略高於10億美元，債券的評級為「BB+」(比投資級低一級)，附帶「穩定」展望，代表投資者並非因為預期調升評等，而造就Ball的低融資成本。

換句話說，這個名義上的「高收益債券」收益率不到3%，不再享有高收益。

這個最新紀錄為聯儲局3月承諾支撐公司債政策所造就的最新一個間接結果。當時聯儲局首度把「墮落天使債」納入公司債收購計劃中，即是一些在疫情衝擊下信用評分突然被降到非投資級的債券，結果帶動從投資級到垃圾級的債券大漲，孳息率反向下降。

受惠聯儲局撐市，資金持續湧入，高收益債券7月交出2011年以來最佳表現。

DiamondHill資本管理公司投資經理人JohnMcClain說，現況是投資者對收益的渴望永無止境，凸顯在高收債寫下近十年來最佳單月表現後，追求報酬率的投資者正面臨挑戰。

高收益債券平均孳率上周五(7日)收在5.31%，逼近4.95%的空前低位，眾多發債企業希望趁此機會降低現有債務的利息支出，帶動近來高收益債發行量大增。

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