特朗普擬押後G7會議至美國大選後

美國總統特朗普昨(10日)稱，擬將七大工業國集團(G7)領袖會議，延遲至11月美國大選後，以便令會議有一個「更好、更平靜的氣氛。」

G7輪值主席每年更換，特朗普是今年的主席，會議原本預計在6月舉行，但因疫情延至9月，採電話會議方式進行。

特朗普期望邀請俄羅斯總統普京與會，指俄羅斯總統是一個「重要因素」，但因俄羅斯因併吞克里米亞後已被逐出G7，故此事遭法國及德國等其他成員國反對。另特朗普亦打算邀請澳洲、南韓及印度與會。

另外，在世界衞生組織(WHO)的作用問題上，各國亦爭論不休，特朗普指摘WHO偏袒中國。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020