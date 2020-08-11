【全球股王】蘋果公司市值逼近2萬億美元　 再破頂抑或到盡頭？

近來蘋果公司(Apple Inc.)股價表現強勁，市值已達到1.9萬億美元，大約相當於意大利的國內生產總額(GDP)。據外電報道，華爾街分析師對Apple前景展望不一，Apple市值奔向2萬億美元之際，投資者亦在疑惑，到底往後能否再升？Apple昨(10日)收報450.91美元，升6.46美元或1.45%，市值1.93萬億美元。

一向看升Apple的Wedbush分析師Dan Ives昨重申，其「優於大盤」的股票評級，並將目標價由每股475美元，上調至515美元，為華爾街投行中最高價。Ives甚至預估在牛市的背景下，Apple股價有望升至每股600美元、市值登上2.5萬億美元。

Ives看好iPhone 12需求，並指從對Apple亞洲供應鏈的調查來看，iPhone 12銷量將顯著上升。Webush預計，Apple在未來12至18個月中將迎來「十年一遇」的機會，因目前使用的9.5億部iPhone，將有約3.5億部處於換機狀態。Ives認為，iPhone 12將帶來Apple自2014年推出iPhone 6至今最重要的產品周期，預測這有望為Apple開啟牛市，2萬美元市值手到拿來，還有餘力繼續上行。

此前Ives預測iPhone 12將推出四種機型，包括4G及5G；但Ives觀察供應鏈發現，Apple今年秋季很可能只會發布5G版iPhone，而新一代4G版iPhone可能會以更低的價格於明年初發布。

德銀分析師Jeriel Ong亦重申對Apple的「買入」評級，並將目標價從每股440美元，調升至480美元。看好的原因包括標普500估值已從2015至2019年約17倍的長期收益，增長到23至24倍，為Apple帶來東風；iPhone營收穩定、iPad及Mac均穩定增長，銷售佔比下滑的風險減退；Apple加強整合生態系統，整合不同部門產品；產品營收組合大部分轉移至毛利率更高的服務和軟件部門；在Apple Watch及AirPods的帶動下，可穿戴設備實現增長；Apple股票回購策略愈來愈有價值。

美國銀行分析師Wamsi Mohan上周將Apple股票評級，由「買入」降至「中性」，主因基於對估值的擔憂，但就將其目標價從420美元，上調至470美元。

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