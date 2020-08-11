港股格局：黃偉豪料25000點阻力大

中薇證券硏究部董事黃偉豪預計，港股短期走勢會反覆偏淡為主，始終受不明朗因素困擾，特別是中美關係。在美國總統大選之前，難以預料有甚麼事情發生。他指出，之前不少個股炒高，現踏入業績期，成績表一定要超出預期才可帶動股價。他認為恒指在25,000點有阻力，暫時難以突破，下方支持位是100天線(約24,282點)，萬一跌穿，恐下試更深位置。

至於手機設備股，黃抱審慎態度。他指出，美國全球封殺微信對iPhone在中國銷售的影響難以估計，目前投資者都選擇先沽貨離場，相關股份沽壓較大，恐要待事件明朗化才會反彈，策略上要待股價再回深一點，才考慮作中線部署，博疫情消退後業務進一步改善。

至於恒指季檢，若真的納入更多新經濟股，可能會減低基金對騰訊的持貨，但相信即時影響不大，初步在500港元守得住的話，可分注吸納。

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