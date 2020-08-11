新加坡淡馬錫終止231億增持吉寶交易要約

新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek Holdings)近日終止斥資41億新加坡元(下同)(折合約231億港元)收購新加坡吉寶企業(Keppel Corp)的有條件要約。

吉寶第二季度出現巨額虧損，超出了投資者提出的收購公司控制權的門檻，淡馬錫曾表示將在8月31日做出決定。如今淡馬錫終止收購要約的決定可能會令市場感到意外，因為之前有分析預計，淡馬錫將在陷入困境的吉寶獲得多數控制權後，帶領鑽機製造領域的合併。

去年10月，原本持有吉寶20.5%股權的淡馬錫宣布，增持該公司股權至51%，涉資41億元，本為淡馬錫自2018年4月以37億元增持德國藥廠拜耳股份以來的最大投資。吉寶的業務範圍從房地產開發到鑽機製造，從一年前的淨利潤1.53億元轉為今年4月至6月錄得淨虧損6.97億元，據報是至少15年來最大的季度虧損。市場估計，是次淡馬錫放棄增持吉寶的決定，與今年上半年新冠肺炎疫情擊經濟的程度超出預期，須要更謹慎使用手頭財務資源有關。

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