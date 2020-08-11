【亂世買金】金價上二千美元還能追？專家話你知要點做...

美元暴跌加上投資者對全球經濟擔憂，市場避險需求攀升，黃金價格近期愈升愈有，上周更首度突破2千美元大關，創下史上高位。現貨黃金最新報每安士2,017美元。

對於黃金價格為何有此漲勢，外電引述中華財經台分析師曾英杰指，由於新冠肺炎病毒陰影未散，市場對第二波疫情爆發非常恐懼，故反映在黃金價格上，凸顯壓力與信心問題外，亦顯示投資者擔心即使經濟復甦也是短暫或脆弱，才使投資者心急擁抱黃金作為資金避風港。疫情的不確定性助攻黃金漲勢，接下來幾年，全球持續不斷的變數將助長金價的勢頭。局勢愈悲觀，金價漲愈高。

他指出，目前四大原因助長黃金升勢包括央行刺激、利率降低、資金持續流入交易所買賣基金(ETF)、客戶的資產配置中黃金的比例增加。短期內金價可望在6至9個月後再創新高，隨着全球政府持續印鈔救經濟導致的通脹問題，除了推升股市市值外，也會激勵房地產及金價往上衝，短期內聯儲局持續印鈔的措施未歇，黃金的漲勢仍會延續。

那麼現在是否適合進場？曾氏認為，儘管黃金前景樂觀，但目前金價攀上歷史高點，代表投資成本和風險增高，故認為不妨將黃金列為投資的配置之一，但仍須注意經濟惡化與油價等因素所引發的通縮風險，以及聯儲局鴿派轉鷹派，停止印鈔甚至進行縮表的動作。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020