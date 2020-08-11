【專家點評】麥嘉嘉：消費板塊料受捧
2020年08月11日 10:44
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恒指暫時於100天線有支持，但在全球確診人數突破2,000萬人，加上中美科技戰升級，在雙重利淡因素下，港股短期欠缺上升誘因。資金似乎再次轉投相對落後的金融板塊。內險股有資金追捧，中國人壽(02628)及中國太保(02601)昨日升逾1%。但我們仍然維持看淡舊經濟板塊觀點，投資者只宜利用區間交易在波幅之間賺取微利。
經濟數據方面，內地7月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，好過市場預期的2.6%，較6月高0.2個百分點。7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌2.4%，跌幅連續第2個月收窄，結合內地7月份製造業採購經理指數(PMI)來看，數據反映生產活動繼續改善。由此可見，我們預期內地經濟正從疫情中循序漸進恢復的觀點不變，內需仍為我們看好的板塊之一。我們建議投資者利用內需概念以把握「經濟內循環」這一投資主題。
商品網上零售額佔同期社會消費品零售總額已達25.2%，比去年同期提升5.6個百分點。在細分行業之中，智能零售、網上教育、新能源、家電將成為今年下半年刺激消費的重要領域，乳製品、啤酒等板塊料次季收入或利潤有望超預期，包括蒙牛乳業(02319)、青島啤酒(00168)、康師傅(00322)等。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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