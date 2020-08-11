【專家點評】麥嘉嘉：消費板塊料受捧

經濟數據方面，內地7月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，好過市場預期的2.6%，較6月高0.2個百分點。7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌2.4%，跌幅連續第2個月收窄，結合內地7月份製造業採購經理指數(PMI)來看，數據反映生產活動繼續改善。由此可見，我們預期內地經濟正從疫情中循序漸進恢復的觀點不變，內需仍為我們看好的板塊之一。我們建議投資者利用內需概念以把握「經濟內循環」這一投資主題。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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