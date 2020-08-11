旅業寒冬：疫情影響或至明春　航空企業愈大愈危？

外媒引述台灣企業星宇航空董事長張國煒表示，新冠肺炎疫情恐影響到明年春天，愈大的航空公司愈可能倒閉。

他指出，目前受到疫情影響較大的都是大型的航空公司，因為手上飛機非常多，且平常是利用現金流維持公司運轉，一旦需求消失，現金流就撐不過去，相比之下，小型航空公司一年的虧損可能是這些大型公司的一個月虧損金額，直言現在面臨較大危機的，應該是較大型的，尤其是跨洲際的航空公司。

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