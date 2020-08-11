搶攻半導體市場　傳三星斥近2000億建新廠房

全球半導體需求大，台灣大廠台積電搶得全球最大的晶圓代工商機，但南韓的三星電子亦在積極爭取全球半導體市佔率。外媒報道，三星在南韓本土最新一座半導體廠最快9月將開始動工，投資金額料逾30萬億韓圜(約1,960億港元)。

據報三星新廠將建在位於首爾南方的平澤市(Pyeongtaek)，被稱為「平澤3號產線」(P3)。目前，三星位於於平澤的P1晶片廠已投產、P2將於明年完全上線，P3或於2023下半年啟動量產。

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