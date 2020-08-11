科技財情：三星及LG擬明年推出Mini LED電視

據外電報道，包括南韓三星及LG等電視品牌計劃明年推出Mini LED電視。目前Mini LED供應鏈多着力於高端IT產品，但出貨規模相較電視小，僅內地品牌TCL推出一系列Mini LED電視，一旦更多品牌加入，帶動出貨量放大，可望進一步激勵Mini LED電視出貨量增加。

南韓媒體《Business Korea》報道，三星證實正為明年發表Mini LED電視，進行多種技術測試；2020年(2020)美國消費性電子展曾展示Mini LED電視的LG亦表示，以目前的技術水平，隨時都能發表Mini LED電視。此外，包括TCL、長虹等內地品牌，也都開始着力於Mini LED電視。

據講，一般液晶體(LCD)電視背光模組約用上50顆LED，Mini LED的LED顆數達1萬到2萬顆，且用的是尺寸僅100到200微米的LED。因此，Mini LED能較LCD電視更薄，但仍能呈現8K高畫質，並有高色彩飽和度、低功耗等特色。

《Digitimes》報道指出，預期明年上半年推出導入Mini LED背光技術的電視，會從55吋到75吋的大尺寸電視為主，全年Mini LED電視的全球出貨量，估計100到200萬部。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020