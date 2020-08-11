中美科技戰：Apple扶植內地代工　着手分割供應鏈

外媒報道，在中美僵局持續惡化，以及美國設法切斷內地企業與全球科技產業供應鏈的背景下，蘋果公司(Apple Inc.)在內地扶植立訊公司，或意味其正着手分割iPhone供應鏈。分析師指出，最終可能看見兩套供應鏈系統，一套供給中國內地，另一套給其他地區。

內地代工廠立訊在7月宣布將以33億元人民幣，收購緯創資通的兩家內地子公司，包括一座Apple組裝廠，使iPhone的組裝首次落入內地企業之手。

分析指出，讓立訊取得Apple生產的系統性角色，對Apple而言是一項良好的風險管理策略。由於看不見中美衝突的盡頭，內地較不可能報復委託內地企業生產的美國公司，因為此舉將傷及自身經濟。內地EMS代工廠崛起的背後推手，就是品牌廠正努力達成部分供應鏈本地化。

另一方面，Apple將允許鴻海、和碩及緯創擴大中國以外的產能，以服務美國和其他西方市場，同時扶植立訊成為中國內地市場頂尖的iPhone組裝廠。上述三家台灣EMS代工廠到目前為止掌握了iPhone製造。

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